تصنيع مركبات IVECO الإيطالية بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، بمقر وزارة الصناعة، وفدا عن مجمع إيفيكو “IVECO” لتصنيع المركبات الإيطالية، لعرض مشروع تصنيع السيارات النفعية من النوع المتوسط والثقيل بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، ضم الوفد المدير الإقليمي لشركة إيفيكو الإيطالية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط إمبيلوسو كارميلو. بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالجزائر، ألبيرتو كوتيللو.

وقدم الشريك الإيطالي الذي باشر إجراءات إنشاء المصنع مع الشريك الجزائري، عرضا حول السياسة المنتهجة من طرف مجمع إفيكو لتصنيع المركبات. والتي تعتمد على تلبية إحتياجات السوق الجزائري خلال المرحلة الأولى ثم التوجه للتصدير خلال المرحلة الثانية.

وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا وأكد على ضرورة تطوير صناعة حقيقية للسيارات. مبنية على تحقيق الادماج المحلي من خلال تجنيد المناولين المحليين. وضرورة الامتثال لدفتر الشروط من أجل الحصول على الاعتماد لمباشرة هذا النشاط في أقرب الآجال.