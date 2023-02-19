تصنيع منتوجات  Décathlon في الجزائر

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، على توقيع اتفاقية، بين كل من شركتي TAYAL و Décathlon.

وقال زغدار إن وزارة الصناعة عملت عملا حثيثا مع مختلف المساهمين في شركة تايال والأطراف المعنية الأخرى. للذهاب نحو الأسواق الخارجية.

وأشار وزير الصناعة أن إمضاء اتفاق بروتوكول هذا اليوم يندرج ضمن الاتفاق نحو الانفتاح على الاسواق الخارجية وتنويع الصادرات.

كما يترجم -يضيف الوزير زغدار- إرادة كل من تايال وديكاتلون للعمل سويا. حيث سيتم تخصيص وحدة كاملة داخل مصنع تايال لتصنيع منتوجات ديكاتلون تحت وسم منتوج بلادي.

وأوضح وزير الصناعة أنه سيتم توجيه نحو 20 بالمئة للتصدير لا سيما نحو إفريقيا، ضمن المنطقة الإفريقية للتبادل الحر.

وحسب الوزير زغدار يرتقب تصنيع مليون وحدة هذه السنة، ومليوني وحدة في السنة المقبلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور