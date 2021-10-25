تصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب كحظيرة وطنية قريبا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الاثنين. في رده على انشغال بعض المواطنين بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة). كحظيرة وطنية أنه سيصدر “قريبا” في الجريدة الرسمية بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة.

وقد تم عرض مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب. كحظيرة وطنية خلال اجتماع الحكومة في 11سبتمبر المنقضي.

وأكد حمداني أنه تم تصنيف هذا الاقليم كحظيرة وطنية تطبيقا للقانون رقم 11 ــ 02 الـمؤرخ في 17 فبراير 2011. والـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة. بما يسمح بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية. مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.