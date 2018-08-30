تصنيف الأندية قبل قرعة دوري الأبطال !

ستكون جماهير كرة القدم على موعد مساء اليوم الخميس مع قرعة دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق الشهر المقبل.

الأندية الأوروبية تسعى هذه المرة لمنع ريال مدريد من التتويج الرابع على التوالي وازاحة النادي الملكي من مكانه والتتويج بالتاج الأوروبي.

كما أن الإتحاد الأوروبي عدل في الكثير من قوانين هذه البطولة بداية من توقيت المباريات الذي سيكون مختلفا هذا الموسم.

من جهة أخرى، سيدخل محترفونا هذه المنافسة من أجل تقديم أفضل أداء لهم والأنظار ستكون موجه لـ “محرز” رفقة فريقه “مانشستر سيتي” الذي يبحث عن الفوز بهذه البطولة.

وفي ما يلي تصنيف الأندية قبل بداية القرعة:

المستوى الأول: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، جوفنتوس، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، لوكوموتيف موسكو.

المستوى الثاني: بروسيا دورتموند، بورتو، مانشستر يونايتد، شختار دونتسيك، نابولي، بنفيكا، توتنهام، روما.

المستوى الثالث: ليفربول، شالك، ليون، موناكو، أجاكس، سيسكا موسكو، اندهوفن، فالنسيا.

المستوى الرابع: فيكتوريا بلزن، كلوب بروج، غلطة سراي، يونغ بويز، الإنتر، هوفنهايم، أيك أثينا، النجم الأحمر.