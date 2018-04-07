تصنيف الزاوية التيجانية بالبيض ضمن التراث الوطني المادي المحمي

يرتقب تصنيف الزاوية التيجانية المتواجدة بمدينة بوسمغون في ولاية البيض ضمن التراث الوطني المادي المحمي.

و أفادت المديرة الولائية للثقافة بالنيابة لخداري كريمة، أنّ مصالحها قامت مؤخرا بإيداع ملف حول الزاوية التيجانية لدى وزارة الثقافة.

من أجل تصنيف هذا المعلم التاريخي والديني ضمن التراث الوطني المادي المحمي.

حيث تم قبول الملف من طرف الوزارة في انتظار التصنيف.

ومن شأن هذا التصنيف أن يعطي لهذه الزاوية التي تعرف سنويا توافد معتبرا لأتباع الطريقة التيجانية من مختلف مناطق العالم.

خاصة من إفريقيا وكذا من طرف السياح من داخل وخارج الوطن والحماية القانونية لها.

وكذا الاستفادة من مختلف الإعانات من أجل ترميمها للمحافظة عليها كإرث تاريخي.

وجعلها كقطب سياحي هام بالمنطقة كما أشير إليه.

يذكر أن هذا الزاوية التي تتواجد وسط قصر بوسمغون العتيق المشيد قبل 17 قرنا خلت.

قد استفادت منذ بداية السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب20مليون دينار،

لترميم عدد هام من الأجزاء المهترئة بها.