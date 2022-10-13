تصنيف الفيفا.. المنتخب الوطني لـ “السيدات” في المرتبة 80 عالميا

احتل المنتخب الوطني الجزائري لـ “السيّدات” المرتبة 80 عالميا في الترتيب الجديد للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الذي نشرته اليوم الخميس.

وكشف الموقع الرسمي لـ “الفيفا”، عن تواجد الولايات المتحدة الامريكية على رأس المنتخبات الذي عزّز صدارته مجدّدا.

كما تواجد منتخب تونس في المرتبة 78 بفارق مرتبتين عن المنتخب الوطني الجزائري، في حين يتواجد المنتخب المغربي لـ “السيدات” في مرتبة 76 في الترتيب العالمي بفارق اربع مراكز عن الكتيبة الوطنية.