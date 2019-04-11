تصنيف الكاف يجنب الخضر مواجهة غانا كوت ديفوار ومالي

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 جوان إلى 19 جويلية.

وجاء المنتخب الوطني الجزائري في الصنف الثاني رفقة كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، كوت ديفوار، وغانا.

وستكون النسخة الـ32 من بطولة كاس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني، عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

تصنيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019:

التصنيف الأول مصر- الكاميرون – السنغال – تونس – نيجريا – المغرب.

التصنيف الثاني، جمهورية الكونغو الديمقراطية – مالي – كوت ديفوار – الجزائر – غانا – غينيا.

التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا – أوغندا – بنين – موريتانيا – مدغشقر – كينيا.

التصنيف الرابع، زيمبابوى – غينيا بيساو – ناميبيا – أنغولا – تنزانيا – بوروندي.

وتجرى غداً الجمعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بمنطقة “سفح الأهرامات”.