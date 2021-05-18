تصنيف حركتي الماك ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول المجلس بالدراسة، الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.

وتقرر في هذا الإطار، بوضع حركتي رشاد والماك، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة، يضيف البيان.

وتطرق المجلس إلى آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.

وأعرب الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة، لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة.