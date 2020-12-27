تصنيف مدينة مليانة وقلعة بني راشد كقطاعان محفوظان

اجتمعت اليوم الأحد، اللجنة الوطنيّة للممتلكات الثقافيّة، لدراسة عديد الملفات المتعلقة بالتصنيف وإنشاء القطاعات المحفوظة.

وجرى هذا الإجتماع بقصر الثّقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، بحضور وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.

وتتعلق الملفات محل الدراسة بتصنيف قلعة بني راشد بغليزان، والمدينة القديمة لمليانة بعين الدفلى، وحلق الوادي وحصن إسطنبول بالعاصمة.

وقد وعدت الوزيرة بدراسة هذه الملفات قبل نهاية العام الجاري، بتصنيف كل من قلعة بني راشد بغليزان، والمدينة القديمة لمليانة بعين الدفلى كقطاعين محفوظين.

بالإضافة إلى تصنيف حلق الوادي بالعاصمة كمعلم أثري.

هذا وأثنت الوزيرة على الاهتمام الكبير من لدُن السلطات المحليّة والولائية وكذا نواب الشعب لهذه المدينة.

كما أكدت أن مليانة ستحظى بعناية خاصة وأن تصنيفها كقطاع محفوظ سيحافظ على مكنوناتها ويعرّفها كمدينة ذات قيمة تاريخية وثقافية.