تصنيف مسرح “محي الدين بشطارزي” و”البريد المركزي” و”قصر الجنان لخضر”ضمن الممتلكات الثقافية

صنّفت وزارة الثقافة كل من المسرح الوطني محي الدين بشطارزي والبريد المركزي وقصر الجنان لخضر ضمن الممتلكات الثقافية.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه تم تصنيف المبني الذي يحوي المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي.

الواقع ببلدية القصبة ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.

حيث يعتبر هذا المعلم التاريخي الذي عرضت فيه أغلب الأعمال المسرحية الكبرى من أكبر المسارح في الجزائر شيّد كأوبرا عام 1853 على النمط المعماري الإيطالي النيوباروكي المشبع بالزخارف.

ويترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المبنى الذي يأوي المسرح الوطني محي الدين بشطارزي ما يأتي:

يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.

يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.

وجاء في ذات الجريدة الرسمية تصنيف المبنى الذي يحوي البريد المركزي للجزائر، وقصر الجنان لخضر الواقع ببلدية المدنية ضمن الممتلكات الثقافية.