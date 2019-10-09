تصنيف منتدى “دافوس”..اقتصاد الجزائر الـ89 عالميا من حيث التنافسية

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تصنيف منتدى “دافوس”..اقتصاد الجزائر الـ89 عالميا من حيث التنافسية تصنيف منتدى "دافوس"
بقلم فوزية مسعدي

احتلت الجزائر المرتبة 89 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”.

كشفت احصاءيات المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس”، اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية، عن تمركز الجزائر للمرتبة89عالميا من حيث مؤشر التنافسية العالمي لعام2019.

وشمل التقرير141دولة،ويعد التقرير التنافسية العالمي السنوي من أهم مؤشرات القياس الاقتصادية في العالم،لاسيما وانه يقيس قطاعات مختلفة منها جودة المؤسسات.

فيما حلت دولة السنغافورة في المرتبة الأولى عالميا من حيث التنافسية، تلتها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني.

فوزية مسعدي


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