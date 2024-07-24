تصنيف 5 مناطق جزائرية الأكثر حرا في العالم

صنفت مراكز الرصد الجوي العالمية نهار اليوم الأربعاء، 5 مناطق جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم. من بين 10 مناطق التي سجلت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 49.4 درجة تحت الظل.

و احتلت منطقة أدرار المرتبة الأولى عالميا ب 49.4. و في المرتبة الثانية منطقة إن صالح ب 49.4 درجة و منطقة. كما صنفت تيميمون في المرتبة الثالثة ب 48.6درجة، و منطقة بني عباس في المرتبة السادسة ب 48درجة و منطقة تندوف في المرتبة العاشرة ب 47.9 درجة.