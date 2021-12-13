بعد المقال المنشور على موقع النهار أونلاين يوم 8 ديسمبر 2021، والتي تقدم فيه إستفسارات حول وصفة الفاش كي ري، ترغب مؤسسة “بال الجزائر” في تصحيح المقال.

في الواقع، قامت الفاش كي ري بتكييف منتوجها لتقديمه للمستهلك بسعر موصى به ب 170 دج لعلبة 16 قطعة، و90 دج لعلبة 08 قطع، و245 دج لعلبة 24 قطعة.

للتمكن من ذلك، عملت الفاش كي ري على تقديم منتوج يحتوي على: حليب، أجبان ومزيج متوازن من بين مكونات ذات مصدر نباتي ومكونات ذات مصدر حيواني. وبالتالي يتعلق الأمر بإستبدال الكامل للمكونات من مصدر حيواني إلى مكونات من مصدر نباتي، كما هو مذكور في المنشور.

نرغب أيضا في الإصرار على الإمتثال الكامل للوائح المعمول بها في تسويق منتجاتنا، كما هو مذكور في نشر المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل الشفافية اتجاه المستهلكين، نذكر أن علامة “اختصاص جبني ” في واجهة العلبة والتي تعتبر أول وسيلة تواصل مع المستهلك.

كما تبرز في العلبة العناصر الغذائية والسعر الموصى به لإعطاء معلومات للمستهلك من أجل حماية مصالحه وتوجيهه بشكل فعال

في نفس الوقت.

وتحترم وصفة الفاش كي ري نفس معايير الجودة وسلامة الغذاء التي سمحت لمصنع الفاش كي ري في الجزائر بالحصول على شهادة سلامة الغذاء بصفة متتالية منذ عام 2018.

زيادةً على ذلك، حرصت العلامة عل الحفاظ بوصفة غنية بالمغديات لكونها مصدر للفيتامينات أ ، د ، الحديد والزنك مع الحفاظ على ذوق الفاش كي ري.

مع العلم بأن العلامة قامت بالتأكد من ذلك من خلال القيام بتحقيقات مع المستهلكين الجزائريين وإخضاع منتوجها للاختبارات اللازمة قبل طرحه في السوق.