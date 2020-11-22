تصوير الجزء الـ11 من “باب الحارة” وسط ظروف صعبة

يواصل طاقم عمل المسلسل السوري الشهير “باب الحارة”، تصوير الجزء الجديد، في إحدى ضواحي سوريا، رغم الحجر الصحي و مخاطر التصوير بسبب الحرب.

وسينتقل فريق العمل مباشرة إلى بيروت لاستكمال التصوير في ظروف أحسن، لتجهيز الجزء الـ11 من مسلسل “باب الحارة” لعرضه في رمضان 2021.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، بوستر مبدئي للعمل بدون أبطاله على أن يتم طرح البوستر الرسمي خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء 90بالمائة من تصوير مشاهده.

وبدأ تصوير الجزء الـ11 من المسلسل، في بداية أكتوبر الماضي، تحت إشراف المخرج السوري محمد زهير رجب، ومن تأليف مروان قاووق.

وسيحمل الجزء الـ11 تطورات جديدة ومهمة ومختلفة عما عرض في الأجزاء السابقة حسب المخرج.

ويضم الجزء الحادي عشر من مسلسل “باب الحارةص، نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم أسماء تدخل للمرة الأولى إلى العمل، ومنهم فنانون شاركوا مسبقًا في الأجزاء الأولى مثل زهير رمضان وسحر فوزي ورنا الأبيض وهيثم جبر.