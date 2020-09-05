تصوير فيلم “باتمان” بدون “باتينسون” بعد اصابتة بكورونا

اضطر مخرج فيلم Batman الجديد، التصوير بدون البطل العالمي روبرت باتينسون، وذلك بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك وسط مخاوف وقف التصوير في تلك الفترة وهو ما سيكلف الإنتاج خسائر تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى.

ويقوم مخرج العمل بتصوير المشاهد التي لا تتطلب وجود لبطل الفيلم روبرت باتينسون لحين التأكد من أنه تعافى وأنه غير قادر على نقل الفيروس لباقي فريق العمل.

وكانت وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن النجم العالمي روبرت باتينسون أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″0

وأكدت شركة “وارنر براذرز”، تعليق تصوير أحدث أفلام “باتمان”، لحين اتخذ المخرج قرار بالتصوير بدونه.

وكشفت استوديوهات وارنر بروس الترفيهية عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم الأكشن والجريمة “The Batman” للنجم روبرت باتينسون، خلال ملتقى “DC FanDome” الترفيه.

وحقق الإعلان التشويقي للفيلم 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.