تضارب في الأنباء حول وجهة محرز.. بين الإعلام الإنجليزي والعربي !

إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي العربية والعالمية خلال الساعات الماضية بعد إعلان قناة “beinsport” تعاقد ليفربول الإنجليزي بالدولي الجزائري رياض محرز.

وتضاربت الآنباء حول وجهة محرز خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، بعدما فند عدة إعلاميين بريطانيين خبر إمضاء محرز في ليفربول.

وكشف “غيلام بالاغ” خبير الكرة الإنجليزية في قنوات “سكاي سبورت” أن الأخبار التي ربطت محرز بنادي ليفربول لا اساس لها من الصحة.

فيما أكد “غاري آل سميث” متخصص الكرة الإفريقية في قنوات “البي بي سي” أنه تحدث مع أحد أعضاء ليستر سيتي والذي كشف له عدم وجود أي مفاوضات مع الريدز.

وفند صحفي “الغارديان” “ساشين ناكراني” كل الأخبار التي روجت لإنتقال رياض محرز إلى فريق ليفربول الإنجليزي حيث كتب تغيردة على تويتر قائلا:

“ليفربول غير مهتمم برياض محرز، عليكم أن لا تأبهوا بهذا الأمر، لأن الريدز يريد لاعب مهم لتعويض موتينيو ولا يوجد أي إسم معين”.

وسار الصحفي “جيمس بيرس” على نفس نهج سابقيه عندما كتب على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا:

” سواء كانت صفقة جيدة لليفربول أم لا …الفريق يؤكد أن محرز لا يدخل في مخططاته لتعويض كوتينيو”.

وعلى عكس وسائل الإعلام البريطانية، كانت قناة “beinsport” القطرية السباقة لنشر خبر إقتراب رياض محرز من ناجي ليفربول الإنجليزي.

وكان الصحفيين الجزائريين العاملين في القناة القطرية أول من نشروا هذا الخبر عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وكان الإعلامي محمد الوضاحي قد غرد على حسابه بشبكة التواصل الإجتماعي قائلا:

” رياض محرز يوقع لليفربول عقدا لمدة اربع سنوات وسيجري عملية الفحص الطبي يوم غد..بالتوفيق رياض”.

ونشر المعلق حفيظ دراجي، مقالا لصحيفة القدس العربي، الذي تحدث عن إنتقال محرز إلى الريدز مقابل 50 مليون إسترليني.

وقدمت الإعلامية الجزائرية في قناة “beinsport” آنيا الآفندي، التهاني للنجم الجزائري عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر:

” محرز …في ليفربول …..الف مبروك ..في انتظار تقديمه رسميا بعد أيام….”.

وأضافت: ” محرز وصلاح….سيجلبان لليفربول الافراح .. والليالي الملاح …..”.