تضامن كبير مع بشرى عقبي بعد حملة التشويه التي طالتها

عبر العديد من الفنانين والممثلين والإعلاميين عن تضامنهم الكبير مع الفنانة بشرى عقبي بعد حملة التشوية التي طالتها.

وأجمعت العديد من الشخصيات أن ما حدث لبشرى عقبي يعتبر تدخلا سافرا في حياتها الخاصة.

نشطاء فنانون واعلاميين أطلقوا حملة تضامن واسعة مع بشرى عقبي منددين ما حصل معها، كما دعوا إلى وقف التهجم على الفنانة.

“متضامنون مع بشرى” هاشتاغ يغزو الفايسبوك و”الانستغرام “

الفنان القدير صالح أقروت كان على رأس المتضامنين مع بشرى عقبي أين قال على حسابها على الأنستغرام ” استروا من في الأرض يستركم من في السماء”

أما الفنانة القديرة نضال فقد كتبت على الفايسبوك ” ماذا استفاد الشرير الذي نشر الفيديو.. بشرى فنانة محترمة نعرفها ونعرف أخلاقها”

وكتبت صديقة مقربة من بشرى ” هناك ناس عندهم مصلحة فيما حدث ليبعدوا بشرى عن بناتها”..

من جهته المغني محمد بن شنات قال : “‏أنا متضامن مع الفتاة الجزائرية بشرى عقبي ‏عيب كبير ‏عليكم ‏‏‏ارحموا من في الأرض ‏‏‏ ‏يرحمكم ‏من في السماء”

وفي ذات السياق قال الرابر كريم الغانغ ” هي كانت على وشك الزواج مع شخصٍ أحبته كانت لها فرصة بناء عائلة من جديد”

وكتب أحد الصحفيين على حسابه على الفايسبوك:” إخراج مقاطع من خصوصيتها فهذا غير مقبول، الشخص الذي نشر كل ذلك لم يفكر في بناتها ولا في عائلتها”

يذكر ان شخص مجهول قام بنشر تسجيلات من الحياة الخاصة للفنانة بشرى عقبي دون علمها وموافقتها.

كما نشر العديد من الفنانين على غرار الشابة سهام وشفيق باهو تغريدات ومنشورات تعبر عن التضامن الكبير مع الفنانة