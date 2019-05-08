تضامن كبير مع “عبد اللاوي” بعد مشاكله القلبية

تحصل الدولي الجزائري، “أيوب عبد اللاوي” على تضامن كبير، بعد إنتشار خبر مُعاناته من تشوه على مُستوى القلب، أمس الثلاثاء.

وقامت عناصر مثل “زين الدين فرحات” وأسماء معروفة أخرى بإبداء تعاطفها مع مُدافع “سيون” السويسري، في منحته التي فاجأت الجميع.

وسيكون اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، وبنسبة كبيرة، مُجبرا على الخضوع لعملية جراحية بصفة مُستعجلة، للتخلص من المُشكل الذي يعاني منه.

وفي إنتظار ظهور معلومات إضافية بخصوص الحالة الصحية لـ”عبد اللاوي”، سيكون مُجبرا على تضييع حُلم المُشاركة في كأس أمم إفريقيا.