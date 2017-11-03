تضامن كبير مع “غولام” وتجاهل لـ “عطال”

تضامن مختلف اللاعبين العالمين وبالأخص الجزائرين مع “فوزي غولام” بعد إصابته في قطع بالرباط الصليبي فقد وصلته العديد من رسائل الدعم.

والبداية كانت برياض محرز الذي غرد على التويتر الخاص به: “كن شجاعا أخي، ستعود أقوى إن شاء الله”.

وأيضا رامي بن سبيعني الذي تمنى الشفاء العاجل لفوزي غولام، بالإضافة الى سوداني و مهدي مصطفى وغيرهم.

كما تمنى نادي “إنتر ميلان” الشفاء العاجل لفوزي غولام وعبر عن تضامنه مع اللاعب عبر مواقع التواصل الإجتماعي

فجاء في الصفحة الرسمية للفريق عبر التويتر: “ستعود أقوى أيها البطل”

وحتى لاعب الفريق الإيطالي “إيفان بيريزيتش” هو الآخر نشر صورة لغولام معلقا عليا: “Forza Ghoulam”.

دون نسيان المصري “محمد صلاح” الذي تمنى الشفاء العاجل أيضا لغولام.

في نفس السياق، تجاهل مختلف لاعبي المنتخب الوطني زميلهم “يوسف عطال” الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة يوم أمس.

Courage frero tu reviendra plus fort in sha Allah @GhoulamFaouzi — Riyad Mahrez (@Mahrez22) November 2, 2017