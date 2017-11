تضامن كبير مع “غولام” وتجاهل لـ “عطال”

والبداية كانت برياض محرز الذي غرد على التويتر الخاص به: “كن شجاعا أخي، ستعود أقوى إن شاء الله”.

وأيضا رامي بن سبيعني الذي تمنى الشفاء العاجل لفوزي غولام، بالإضافة الى سوداني و مهدي مصطفى وغيرهم.

كما تمنى نادي “إنتر ميلان” الشفاء العاجل لفوزي غولام وعبر عن تضامنه مع اللاعب عبر مواقع التواصل الإجتماعي

فجاء في الصفحة الرسمية للفريق عبر التويتر: “ستعود أقوى أيها البطل”

وحتى لاعب الفريق الإيطالي “إيفان بيريزيتش” هو الآخر نشر صورة لغولام معلقا عليا: “Forza Ghoulam”.

دون نسيان المصري “محمد صلاح” الذي تمنى الشفاء العاجل أيضا لغولام.

في نفس السياق، تجاهل مختلف لاعبي المنتخب الوطني زميلهم “يوسف عطال” الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة يوم أمس.

@GhoulamFaouzi Stay strong Faouzi! I am sure you will get through this and we will see you back on the pitch soon.

— Mohamed Salah (@22mosalah) November 2, 2017