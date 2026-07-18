تضامن واسع مع مراسل قناة النهار بخنشلة

خضع مراسل قناة “النهار”، الصحفي رمزي خاوة، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث يتواجد حاليًا في فترة نقاهة لمتابعة وضعه الصحي.

ويُعد الزميل رمزي خاوة أحد الوجوه الإعلامية البارزة في العمل الميداني بقناة “النهار”. حيث عُرف بين زملائه والجمهور بحسن أخلاقه، وطيب معاملته، ومواقفه المشرفة في نقل انشغالات المواطنين.

كما تميز طوال مسيرته بكلمته الصادقة وحضوره الإيجابي المستمر في خدمة المجتمع. مما جعله مثالًا للإعلامي الخلوق وصاحب الرسالة الهادفة.

هذا وتتمنى أسرة النهار، للزميل رمزي خاوة، الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. سائلين المولى عز وجل أن يعجل في شفائه، ويطمئن قلوب أهله وأحبته.