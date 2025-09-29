تضرر السكنات بسبب فيضانات المسيلة.. وزارة السكن تصدر بيانا هاما

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية و بمتابعة من الوزير محمد طارق بلعريبي، وضع 9 سكنات تحت تصرف السلطات المحلية لولاية المسيلة، من أجل إعادة إسكان العائلات.

وسيستفيد من هذه السكنات العائلات التي. أثبت تقرير الخبرة أن مساكنهم مصنفة في الخانة الحمراء (مهددة بالانهيار).والشروع في إسكانهم اليوم حفاظاً على سلامتهم.

وجسب بيان الوزارة جاء هذا بعد الانتهاء من المعاينة التي قام بها أعوان الخبرة التابعون للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC). بالتنسيق مع مديرية السكن والسلطات المحلية لولاية المسيلة .