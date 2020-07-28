تضرر حوالي 20 منزلا طالته ألسنة النيران في “بني شبانة” بسطيف

أكد المجلس الشعبي لبلدية بني شبانة، اليوم الثلاثاء، بأن حوالي 20 منزلا بقرية “إيليلتن”، تضرر بفعل ألسنة النيران المشتعلة منذ أول أمس الأحد بمنطقة “أقمون” ببلدية بوسلام.

وكشف الأمين العام للبلدية، مقران عكوم، في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن ألسنة النيران طالت قرية “إيليلتن” ليلة أمس الإثنين وألحقت خسائر مادية معتبرة بقاطنيها البالغ عددهم حوالي 900 نسمة.

مضيفا إلى أن مساكن وحيوانات ومحاصيل المواطنين الفلاحية تضررت بالنيران، إضافة إلى مساحة كبيرة من الثروة الغابية في المنطقة، مما اضطرهم إلى إخلاء مساكنهم.

وأكد المتحدث بأنه جرى إخماد الحرائق نهائيا صباح اليوم الثلاثاء من طرف مصالح الحماية المدنية التي سخرت إمكانات هامة لذلك.

مشيرا إلى أن الوضعية متحكم فيها غير أنه يتم مواصلة حراسة المنطقة والمناطق المجاورة لتفادي تجدد اندلاع النيران، لا سيما في المنطقة الغربية وتحديدا في قرية “بني عفيف” المجاورة التي تتميز بثروتها الغابية الهامة وتضاريسها الجبلية ومسالكها الوعرة.

هذا واندلعت ألسنة النيران أولا في منطقة “أقمون” ببلدية “بوسلام” شمال سطيف، قبل أن تنتشر إلى نواحي مداشر منطقة “بني جماتي” بإقليم بلدية “بني شبانة”.

وقد ذكر المكلف بالإعلام والاتصال بمصالح الحماية المدنية في سطيف، النقيب أحمد لعمامرة، بأن عملية إخماد النيران اقتضت تسخير 120 عنصر من الحماية المدنية بمختلف الرتب و 15 شاحنة إطفاء تابعة لوحدات الحماية المدنية لدوائر بوعنداس وبني ورثيلان وبوقاعة.

بالإضافة إلى تدعيم بالرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولايتي سطيف وبرج بوعريريج إلى جانب إمكانات مصالح الغابات والبلديات المجاورة.

كما عرفت العملية تدخل 3 طوافات تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، حيث كان التزود بالماء انطلاقا من سد “تيشي حاف” الواقع ببلدية “بوحمزة” ببجاية المجاورة، فضلا عن تجند مئات الأشخاص من أهالي المنطقة