تضرر خط السكة الحديدية في بشار، على مستوى جزئه الرابط بين بشار وبني ونيف. جراء الفيضانات التي عرفتها الولاية خلال الأيام الأخيرة.

وشهد خط السكة الحديدية “بشار - وهران”، في شطره الرابط بين بشار وبني ونيف تضرراً. تمثّل في انحراف عن المسار وانجراف الأتربة والحصى الداعم للسكة.

وتعرف ولاية بشار، خلال الأيام الأخيرة، تهاطل أمطار غزيرة تسببت في غلق طرقات عدة وفيضان العديد من الأودية، كما غمرت السيول بعض الأحياء السكنية.