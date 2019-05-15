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تضرر محول مركزي يتسبب في قطع الكهرباء على 189 ألف زبون بتيارت

أخبار الجزائر
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تضرر محول مركزي يتسبب في قطع الكهرباء على 189 ألف زبون بتيارت
بقلم  ديار بن داود

عرفت ولاية تيارت، إنقطاع للتيار الكهربائي في اليومين الأخيرين، حيث مس الإنقطاع كل بلديات الولاية ما عدا بلدية قصر الشلالة ومهدية .

وسبب انقطاع الكهرباء، يعود لحادث طارئ من  شركة تسيير شبكة نقل الكهرباء الواقعة بطريق السوقر ، وهذا بعد عطب تقني أصاب محول كبير من بقدرة 220 كيلو فولط .

وحسب مصادر “النهار”، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال فرق تقنية مختصة، جندت لإصلاح العطب وإرجاع التيار الكهربائي للزبائن .

وقد تم تشكيل خلية أزمة يترأسها مدير التوزيع للحرص والتنسيق مع شركة تسيير شبكة نقل الكهرباء الواقعة بطريق السوقر، لإعادة التيار الكهربائي الى للزبائن ،

كما تم التنقل لمعاينة مصدر العطب رفقة إطارات تقنية من المديرية .وبالفعل بعد مجهودات تقنية مضنية ،

تمكنت الفرق التقنية من عزل الجهة المتضررة وإصلاح العطب في مدة لم تتجازو الساعتين ، وإرجع التيار الكهربائي لزبائن الشركة 189 ألف زبون.


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