تضرر 350 هكتارا من الغابات بسبب الحرائق ببلدية بوحمامة في خنشلة

ارتفعت المساحة الغابية التي أتلفتها النيران ببلدية بوحمامة بولاية خنشلة إلى 350 هكتارا.

و أوضحت محافظة الغابات أن الحصيلة الأولية للحريق الذي اندلع بغابة “بني أوجانة” الأسبوع الماضي.

قد ارتفعت إلى 350 هكتارا حسب ما تضمنته الحصيلة النهائية للمساحة التي أتلفتها ألسنة اللهب بعد التمكن من إخماد الحريق.

المساحة الإجمالية التي أتلفتها الحرائق التي ظلت مشتعلة قرابة ستة أيام بغابة بني أوجانة .

منها 280 هكتارا تتمثل في أشجار الصنوبر الحلبي و70 هكتارا من نبات الحلفاء والعرعار.

و قد تم لأجل إخماد الحريق تسخير وسائل مادية وبشرية معتبرة تابعة لكل من محافظة الغابات والمديرية المحلية للحماية المدنية.

بالإضافة الى دعم المواطنين بلدية بوحمامة الذين تطوعوا لعملية الإطفاء، بالنظر إلى اتساع نطاق الحريق وصعوبة التحكم فيه.

و قد تطلب هذا الحريق دعما من ولايتي باتنة وأم البواقي المجاورتين لخنشلة لإخماده.

من خلال إرسال وسائل بشرية و مادية تابعة لكل من محافظة الغابات والحماية المدنية.

يذكر أن الدرك الوطني قد فتح تحقيقا لكشف وتحديد أسباب هذا الحريق.