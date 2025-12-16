تضرر جزء من السكة الحديدية لمشروع غارا جبيلات.. الوكالة المشرفة توضح

نشرت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا بخصوص تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان الوكالة، فإن الفيديو المتداول يظهر تضرر جزء من المنصة التحتية لخط السكة الحديدية “بشار - تندوف – غارا جبيلات” الذي وصل مراحل الإنجاز الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أنه وبعد التساقطات التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، خرجت الفرق التقنية لمكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة والمراقبة لتفقد الأجزاء التي طالتها السيول التي شكلتها التساقطات المطرية الكبيرة.

وأكدت الوكالة أن التساقطات المطرية الكبيرة المسجلة خلال اليومين الماضيين، تسببت في تضرر جزئي على شكل مجرى مائي في حافة منصة الردم بالكيلومتر 283+500 على مستوى المسار الممتد بين حماقير وأم العسل الذي لا يزال قيد الإنجاز.

وأوضحت بأنه لا يشكل أي خطر على ثبات المنصة أو استدامتها باعتبار أن المنحدر مخصص أساسا لحماية المسار.

وتطمئن الوكالة أن الجزء المتضرر كما يظهر في الفيديو لا يزال قيد أشغال التسطيح التي تتم على مسافة تصل إلى مترين ونصف انطلاقا من جانبي المسار.

وهذا تمهيدا لوضع مختلف الطبقات التي تشكل المنصة الحاملة، ثم إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار لحماية المسار.

وأشار البيان إلى أن الجزء الظاهر في الفيديو يقع ضمن المنحدر الذي سيخضع لعمليات التسطيح والحماية وليس ضمن المنصة الحاملة، علما أن مثل هذه الأشغال المتخصصة يتم إنجازها وفق المعايير التقنية المعمول.