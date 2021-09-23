تضمن ألفاظا ومشاهد خادشة للحياء.. “زنقة كونتاكت” فيلم مغربي يثير غضب المسلمين

“زنقة كونتاكت” فيلم مغربي أقل ما يقال عنه أنه خادش للحياء ولا يمت بصلة للإسلام. حيث صنع البرومو الدعائي الخاص به والذي سيتم عرضه في قاعات السينما المغربية قريبا جدلا واسعا.

وتلقى مخرج الفيلم، إسماعيل العراقي، نقدا لاذعا من المجتمع العربي بسبب اللقطات والألفاظ الخادشة للحياء التي اختارها للترويج لفيلمه.

واعتبر معظم المعلقين على البرومو أن الفيلم يروج للفسق والانحراف. ورغم غضب معظم المعلقين إلا أن الممثل الرئيسي في الفيلم، سعيد باي، دافع عنه قائلا. إن الفيلم لم ير النور ولم يخرج بعد إلى القاعات السينمائية. فكيف يمكن إصدار أحكام على عمل لم يشاهده الجمهور بعد؟

وأضاف “بعد سنتين من إغلاق القاعات بسبب الجائحة، نجد أن عرض أول فيلم يتعرض لهذه الانتقادات. وما زلنا نتحدث في القرن الحادي والعشرين عن حدود الجرأة في السينما”.