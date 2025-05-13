تضمن الإصغاء لانشغالات واستفسارات المواطنين.. تنصيب لجنة متابعة سير موسم الحج

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم الثلاثاء على تنصيب لجنة متابعة سير موسم حج 1446 هـ / 2025م.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللجنة التي تم تنصيبها هي آلية تضمن الاصغاء لانشغالات واستفسارات المواطنين والمواطنات. المتعلقة بعملية الحج وطمأنتهم على ذويهم من حجاج بيت الله بالبقاع المقدسة. من خلال الخط الهاتفي، والبريد إلكتروني المخصصين لهذا الغرض.

وقد أعطى الوزير تعليماته بضرورة ضمان المداومة.والرد على جميع الانشغالات التي ستطرح على اللجنة، من أجل التكفل الأمثل بحجاجنا الميامين.