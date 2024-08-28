تضمّن مشاريع مهمة.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهيكلة في قطاع المناجم. التي أقرها رئيس الجمهورية لتثمين الموارد المنجمية الوطنية

وتم خلال الإجتماع متابعة تجسيد مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة. في شقه الصناعي لضمان دخوله حيز الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تم الإستماع إلى عرض حول استكمال إعداد مختلف النصوص التنظيمية الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية. ودراسة وبحث الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل.

وتضمن إجتماع الحكومة، الإستماع إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الإستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية للتزويد بالماء الصالح للشرب خاصة المناطق المتأثرة بالشح المائي. وكذا استعراض مختلف التدابير المتخذة من قبل المؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين لضمان مرحلة العودة في أحسن الظروف لأبناء الجالية الوطنية بالخارج