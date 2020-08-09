تضم أطباء جزائريين وأجانب.. افتتاح مصحة “إيمان” الدولية الخاصة قريبا بقسنطينة

أجرى والي قسنطينة بمعية مدير الصحة، زيارة عمل وتفقد، لمصحة إيمان الدولية الخاصة، ببلدية الخروب.

كما تفقد كافة المصالح المختصة والمتكونة من 11 إختصاص، منها مصلحة أمراض النساء والتوليد، طب الأمراض الداخلية والغدد، طب أمراض الكلى والمسالك البولية، طب أمراض العظام والمفاصل، مصلحة الطب النووي، مصلحة التصوير الطبي، مخبر لتحاليل الطبية، مصلحة الأشعة والتي تحتوي على كافة الأجهزة الطبية عالية التطور ذو نوعية ألمانية.

وأكد صاحب المصحة أن هذا المشروع يحتوي على جميع الإختصاصات وحتى الإختصاصات الغير موجودة بمستشفياتنا مثل جراحة الأعصاب، والتي ستنهي معاناة الكثير من المرضى من التنقل إلى الخارج من أجل التداوي أو الخضوع للعملية.

كما أن السعر سيكون معقولا بالمقارنة مع العيادات أو المصحات الأخرى فمثلا سعر سكانير 6000 دج.

أما الأطباء العاملين في المصلحة فمنهم بروفيسورات ودكاترة أتراك ومنهم كذلك فرنسيين في مجال جراحة القلب والأوعية الدموية ويوجد أطباء جزائريين.

وستدخل المصحة حيز الخدمة قريبا، في إنتظار إستكمال بعض الإجراءات الخاصة بالإعتماد فقط .