تضم دكاترة ومختصين.. إنشاء الجمعية الجزائرية لعلم التجميل

اتخذت الجزائر خطوة جديدة في هيكلة قطاع منتجات التجميل، أين تم إنشاء الجمعية الجزائرية للتجميل (ASCo)، وهي هيئة علمية تجمع باحثين وأساتذة الجامعات ومختصين ينتمون إلى مختلف التخصصات ذات الصلة بعلم التجميل.

وتأسست هذه الهيئة العلمية بمبادرة من باحثين وأساتذة ومختصين ينتمون إلى مختلف التخصصات ذات الصلة بعلم التجميل. حيث يتولى رئاسة الجمعية، لعهدة أولى مدتها أربع سنوات، البروفيسور يونس زبيش، رئيس مصلحة علم السموم. بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة ايت ادير، وأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الجزائر.

كما يضم مكتب الجمعية مختصين ذوي مسارات أكاديمية ومهنية متنوعة، هم البروفيسور محمد عادل سلكة. أستاذ علم العقاقير؛ الدكتورة أزرو سيهام، أستاذة مساعدة في علم األحياء الدقيقة؛ الدكتورة شيناز نهال. أستاذة مساعدة في الصيدلة الصيدالنية؛ الدكتورة فيالة سارة، حاصلة على شهادة الدكتوراه. في توصيل الدواء؛ الدكتورة تويلب شيماء نيروز، صيدالنية مختصة في علم التجميل. الدكتورة داود لمياء والدكتورة بوفاتح فريال، مختصتان في علم السموم؛ إضافة إلى الدكتور حجان ترجية، دكتور في الصيدلة.

وتعكس هذه التركيبة الطابع لتطوير علم التجميل في الجزائر، على المستويات العلمية والتنظيمية والصناعية. كما يأتي تأسيس الجمعية الجزائرية لعلم التجميل في سياق يتميز بالنمو المتزايد للطلب على منتجات التجميل التكوين ذات التصنيع المحلي.

وأمام هذه التحديات، حدّد المؤسسون مهمة واضحة ومحورية تتمثل في والتوعية من أجل التحول، مرافقة تأهيل هذا القطاع. وفق المعايير العلمية الدولية من حيث الجودة والسالمة والابتكار.

وفي إطار مساعيها لدى القطاعات الوزارية الوصية، تسعى الجمعية إلى التموقع كشريك علمي وتقني مرجعي. قادر على تقديم خبرة علمية دقيقة ومستقلة. كما تطمح إلى الإسهام الفعّال في النقاشات التنظيمية المتعلقة بمنتجات التجميل. والعناية الجمالية، مع الاضطلاع بدور محوري في حماية المستهلك وتعزيز الصحة العمومية.

و تهدف المشاريع التي تحملها الجمعية إلى هيكلة وترقية علم التجميل القائم على الأسس العلمية. وتشمل تنظيم دورات تكوينية متخصصة في ممارسات التصنيع الجيدة، وصياغة المستحضرات التجميلية. إضافة إلى التشريعات الوطنية والدولية. كما تعتزم الجمعية إعداد توافقات علمية وتوصيات. وأدلة إرشادية موجهة لمنهيي القطاع، إلى جانب تنظيم ملتقيات علمية وأيام دراسية ومؤتمرات.

ومن جهة أخرى، سيتم تطوير برامج توعوية موجهة إلى عموم المواطنين، ترمي إلى ترقية الاستعمال الآمن. لمنتجات التجميل والوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير المطابقة.

كما تسعى الجمعية إلى تعزيز التعاون العلمي على المستويين الوطني والدولي، في إطار رؤية. تهدف إلى تطوير مستدام ومسؤول لشعبة التجميل في الجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور