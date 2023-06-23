تضم 2500 حاج.. أكبر عملية ترحيل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

إلتقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس الخميس بمكة المكرمة أعضاء لجنة الفتوى والإرشاد الديني للبعثة الجزائرية تحضيرا لأداء مناسك الحج.

واعتبر الوزير هذا اللقاء من بين اللقاءات المحورية في تأطير الحجاج. مثمنا الدور الذي قام به كل من المرشدين والمرشدات بالمدينة المنورة ومكة المكرمة. من نشاط قوي ومرافقة الحجاج في السعي والطواف.

كما قدّم الوزير بالمناسبة توجيهات للجنة الفتوى والمرشدين والمرشدات. تتعلق بشعائر عرفات ومزدلفة ومنى باعتبارها من المحطات الكبرى. مذكّرا بتنظيم لقاء آخر مع أعضاء البعثة المتكونة من 865 عضوا. وثالث مع أعضاء الحماية المدنية تتضمن الخطة التي سيتم تبنيها بالمشاعر.

كما أشار وزير الشؤون الدينية، إلى أن اليوم الجمعة سيشهد أكبر عملية ترحيل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تضم 2500 حاج.

وكان رئيس لجنة المتابعة لبعثة الحج الجزائرية لخميسي بزاز، قد صرّح أنه وبعد التكفل بـ 80 بالمائة من الحجاج بمكة من حيث الإسكان والنقل والإعاشة. تستعد البعثة لتصعيد الحجاج إلى المشاعر يوم 8 ذي الحجة 1444 ه/ 2023 م لتأدية مناسك الحج. مشيرا إلى أنه تم برمجة زيارات يومية إلى المشاعر للاطلاع على جاهزية أماكن إستقبال الحجاج بعرفات و منى. من حيث الأفرشة وظروف الاعاشة.

واكد في هذا الإطار انه يتم بالتنسيق مع المنظمين بالمشاعر ضبط الأمور تحضيرا إلى النزول بعرفات. ثم الإتجاه ليلا إلى مزدلفة وبالتالي إلى منى وهي الأيام التي وصفها بأشق أيام الحج التي يجب تحملها.