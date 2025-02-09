تطبيقات تعِد بمضاعفة الأموال.. حماية المستهلك تحذّر

حذّرت جمعية حماية المستهلك من إنتشار تطبيقات تدّعي أنها تقدم أرباحا خيالية عبر استثمار الأموال. حيث يرسل المستخدم مبلغا معينا ويعد بالحصول على ضعف المبلغ خلال 15 يوما.

ونبّهت المنظمة عبر صفحتها على الفايسبوك، من التطبيقات الإحتيالية التي تعد بمضاعفة الأموال. مؤكدة أن هذه التطبيقات عبارة عن عمليات نصب واحتيال. تعتمد على مخططات هرمية تنهار بمجرد توقف تدفق المشتركين الجدد، مما يؤدي إلى خسارة الأموال وضياع الحقوق.

وأشارت المنظمة، أنه لا توجد إستثمارات شرعية تضمن أرباحًا بهذه السرعة وبهذا الحجم. كما أن هذه الأنظمة غير قانونية ويمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية للمروجين والمشاركين فيها. بمجرد توقف تدفق الأموال، ينهار النظام ويختفي المحتالون، تاركين الضحايا بدون أي تعويض.

وجدّدت المنظمة تحذيرها بعدم التعامل مع هذه التطبيقات أو الترويج لها، والإبلاغ عن أي شخص يحاول استدراج الآخرين لهذا النوع من الاحتيال. داعية الجهات المعنية إلى التدخل للحد من إنتشار هذه الظواهر الخطيرة.

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