تطبيقات “ميكروسوفت” للذكاء الاصطناعي تُعرض على سلطة حماية المعطيات

قدم ممثل شركة “ميكروسوفت”عرضا أمام إطارات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول تطبيقات وخدمات هذه الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

و أوضح حسب بيان للسلطة”في إطار دراسة وضع الضوابط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، استمعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. في خطوة أولى. لممثل ميكروسوفت (Microsoft) الذي قدم عرضا بطلب منه أمام إطارات السلطة الوطنية من مهندسين في الإعلام الآلي وقانونيين. حول تطبيقات وخدمات ميكروسوفت 365 الذي يتضمن مساعد ذكاء اصطناعي يسمى كوبايلوت (Microsoft 365 Copilot )”.

وتابع البيان أن “تطبيقات وخدمات ميكروسوفت 365 تستغل عن بعد والمعطيات المجمعة تخزن .على مستوى كلاود (Cloud Microsoft) خارج الوطن”.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة “مدى مطابقة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مع أحكام قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.