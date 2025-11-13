تطبيقات وتذكرة موحدة..وزير الداخلية يكشف جديد النقل !

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إن المؤسسات التابعة للقطاع بادرت باعتماد الرقمنة.

كما قامت -يضيف وزير الداخلية والنقل- بتسطير برنامج رقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطنين. ولاسيما فيما يخص النقل الجماعي لما له من اهمية بالغة في مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. والرفع من فعالية أداء المؤسسات تحت الوصاية. وتوفير مستوى عال من المرونة والسرعة. والشفافية والدقة في انجاز العمليات المالية وتابعاتها. ودمج فئات واسعة من المواطنين في دعم الاقتصاد الرقمي الذي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة .

وأشار سعيود في رده على أسئلة اعضاء مجلس الأمة الشفوية، إلى أن من الشواهد الحية على استعمال الدفع الإلكتروني والعمل على تعميميها ما تم انجازه في مجالات النقل العمومي. حيث تم تجهيز 130 محطة البرية بالدفع الإلكتروني منها 66 محطة برية على مستوى الوطن. من مجموع 74 محطة. أين أظهرت الاحصائيات تسجيل أكثر من 47 الف عملية دفع الكتروني عبر هذه المحطات.

كما قامت -أضاف وزير الداخلية- شركة سوقرال المكلفة بتسيير محطات النقل البري على المستوى الوطني بتطوير أول منصة رقمية في قطاع النقل البري بعنوان “محطتي”. وتنصيب شبابيك تسمح لاقتناء التذاكر عبر البطاقات الائتنامية.

وفيما يخص النقل الحضري والشبه الحضري فتعمل على عصرنة خدماتها عن طريق تطوير منصة خدماتي وذلك بهدف اختزال الوقت تقليص تكاليف التنقل للمواطنين عن طريق الدفع اللكتروني والمزمع دخولها حيز الخدمة التطبيق خلال السداسي الاول من 2026

فيما يخص النقل بالسكك الحديدية طورت الشركة بالنقل في قضية خاصة بالحجز والدفع الالكتروني دخلت حيز النشر والاستغلال بوادر شهر أكتوبر. حيث تم تسجيل ما يفوق 5000 عملية دفع عبر الخط. بعد ان كانت قيد التجريب في الخطوط الكبرى منذ تاريخ 1 نوفمبر 2024.

كما تطرق وزير الداخلية إلى التذكرة الموحدة المتعددة الأنماط في الميترو والتراواي النقل بالكابل والنقل بالسكك والنقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر العاصمة . وقال الوزير إن التجربة ستكون في العاصمة، على أن تعمم على باقي الولايات في المستقبل القريب.

وستمكن التذكرة موحدة المواطنين من استخدامها للولوج إلى أنماط نقل مختلفة على مستوى المحيط الحضري. بغية عصرنة وترقية الدفع الالكتروني. ويعرف المشروع مرحلة متقدمة من التجسيد.

