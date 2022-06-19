تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.. تخفيض سعر تذكرة حفل افتتاح الألعاب المتوسطية

قررت بصفة رسمية اللجنة المُنظمة لمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تخفيض سعر تذكرة حفل الافتتاح.

حيث أعلنت مساء اليوم الأحد عن تخفيض سعر التذكرة ل100 دينار جزائري فقط.

كما قالت اللجنة في بيان لها:”تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقرر تمكين الجمهور من اقتناء تذاكر الدخول إلى المركب الرياضي الاولمبي لوهران لحضور حفل الافتتاح الرسمي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 يوم السبت 25 جوان 2022 بثمن رمزي يقدر بـ 100 دج”.