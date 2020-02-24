تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.. ولاية إليزي تشرع في إحصاء سكان مناطق الظل

شرعت ولاية إليزي، اليوم الإثنين، في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمباشرة في علمية إحصاء سكان مناطق الظل.

حيث قام والي ولاية إليزي، مصطفى آغامير، بتنظيم إجتماع تنسيقي مع رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، والأمين العام للولاية والسادة الولاة المنتدبين للمقاطعة الإدارية جانت والدبداب و المدراء التنفيذيين وإطارات الولاية والمنتخبين المحلين.

الإجتماع يهدف إلى المباشرة في عملية إحصاء مناطق الظل والتكفل بها في مجال التربية والتعليم وكل ماله صلة بالتنمية، وتحسين الظروف الإجتماعية.

وتعهد الوالي خلال الإجتماع بالتكفل بكل بلديات الولاية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف الشخصي على الواقع المعيشي للمواطنين.