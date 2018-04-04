تطبيق “ألو شرطة”… التقنية والشرطة في خدمة الشعب

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني وسيلة تواصلية جديدة تتمثل في التطبيق الذكي “ألو شرطة” .

لخدمة أمن وسلامة المواطن وبمشاركته للحفاظ على الامن والسكينة في المجتمع.

التطبيق دخل الخدمة في إطار تعزيز مجالات التواصل مع المواطن وترقية للخدمة العمومية.

المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على الدعم المستمر ووضع الآليات اللازمة للحفاظ على الأمن العام ومساعدة المواطن.

في حالة قيام المواطن بتصوير حادث مروري أو اعتداء، من إرسال الصورة عن طريق تطبيق ”الو شرطة”.

إلى بنك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني ليتسنى لمصالح الشرطة التدخل بكل فعالية وفي وقت قياسي.

للإشارة، يمكن للمواطنين تحميل تطبيق ”ألو شرطة” على Google Play وكذا على الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.

فايسبوك وتويتر للمديرية العامة للامن الوطني وذلك تعزيزا لثقافة التبليغ لدى المواطن والرفع من الحس المدني وسط المجتمع.