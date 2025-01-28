تطبيق إلكتروني لتحويل الأسئلة الشفوية والكتابية بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني،إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، على عملية عرض تطبيق إلكتروني “تجاوب” يتعلق بتحويل الأسئلة الشفوية. والكتابية بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة.

وفي كلمة له بالمناسبة خلال اللقاء الذي جرى بحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة. مريم بن مولود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. أوضح بوغالي أن هذا التطبيق يدخل في إطار مشروع رقمنة المجلس. مشيرا إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد عرض تقني، بل هي. “محطة مهمة لتسليط الضوء على إنجاز نفخر به، كونه يعكس قدرة كوادرنا على الإبداع والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي”.

وأبرز بالمناسبة أن هذه “الخطوة النوعية” تعكس مدى التزام المجلس بمواكبة التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، الذي يولي “اهتماما كبيرا” لدفع البلاد نحو التحول الرقمي. والانخراط فيه، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعد لبنة إضافية في مسار، يهدف إلى بناء إدارة برلمانية عصرية تحقق تطلعات المنتخبين.

وقال في هذا الصدد: “إن تحقيق استقلالية التكنولوجيا وحماية بياناتنا الوطنية يمثلان أولوية قصوى”. حاثا على تضافر الجهود وتوفير البيئة التي تدعم الإبداع وتحتضن الأفكار الجديدة. وذلك بغية ضمان استمرارية التطور وتعزيز مكانة الجزائر في المشهد الرقمي العالمي.

وأكد في ذات السياق على أهمية تشجيع الكفاءات التي تتمتع بالخبرة والقدرة على الابتكار. خاصة في المجال الرقمي، من خلال تطوير تطبيقات إلكترونية. من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تسريع العمل وتحقيق النجاعة في الأداء.

كما يمكن هذا التطبيق المصالح المختصة من متابعة مسار هذه الأسئلة بدقة. بدءا من الإيداع وحتى إصدار الإحصائيات والفرز المتقدم. مما يعزز الشفافية والكفاءة في العمل، كما أوضح.

وبدورها، أكدت السيدة كريكو أن هذه المنصة الرقمية. “تعكس مدى تجاوب الحكومة مع الانشغالات المرفوعة”.