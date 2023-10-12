تطبيق الآليات الحديثة المتعلقة بالإصلاح المالي والتسيير جانفي المقبل

كشف مدير الموارد المالية بوزارة الصحة، محمد بورحلة، عن شروع الوزارة في تطبيق الآليات الحديثة المتعلقة بالإصلاح المالي والتسيير خلال شهر جانفي 2024.

وقال بورحلة على هامش اليومين الدراسيين حول تحيين المعارف المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. والإلمام بالإجراءات التنظيمية الجديدة المطبقة على الميزانيات والعمليات المالية في إطار القانون الموجه لهذا الغرض. أن قطاع الصحة سيشرع في تطبيق هذه الآليات بداية من شهر جانفي 2024.

وأشار بورحلة إلى أن هذين اليومين الدراسيين فرصة لمسيري المؤسسات الصحية لتقاسم هذه الآليات وتقييم النشاطات. مع التشديد على وضع نظام معلوماتي مندمج بين وزارتي الصحة والمالية لضمان متابعة هذه الآليات الجديدة. وتقييم الاختلالات حتى تتمكن المؤسسات الصحية من التكيف معها.

كما ستسمح هذه الإجراءات الحديثة في التسيير من “ضمان استقلالية ونجاعة أكثر لتحسين التكفل بالمريض. كما سيتمكن القطاع بفضل هذه القوانين التحكم أكثر في التمويلات المالية التي بلغت 773 مليار دج”.

وأوضح بورحلة في ذات السياق، أنه لمرافقة تطبيق هذه الآليات الجديدة، سيتم إنشاء خلية مع تعزيز التكوين بمديريات الصحة والسكان على المستوى المحلي. بمعية أمناء الخزينة لكل الفاعلين قصد التحكم في هذه الآليات والرفع من الخدمة العمومية للمرفق الصحي.

و أعلنت من جانبها مديرة التكوين بوزارة الصحة، ليندة خوالد وبالموازاة مع اليومين الدراسيين حول التسيير والمحاسبة على انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024. بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات. حيث إلتحق 15.000 ناجح جديد في المسابقات بهذه المعاهد تم توجيههم إلى مختلف التخصصات شبه الطبية حسب الإحتياجات المعبر عنها.

كما أشارت من جهة أخرى، إلى وجود 47 مؤسسة تكوين تابعة للقطاع. من بينها 12 مؤسسة جديدة تختص بالتكوين المتواصل للمستخدمين من شبه الطبيين والقابلات.

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