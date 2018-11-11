تطبيق “تيكتوك” يغزو هواتف الجزائريين

انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات لشباب جزائري يظهر مواهبه في تقليد أغاني عالمية و جزائرية بطريقة احترافية.

وهو الأمر الذي جعل هذه الفيديوهات تلقى رواجًا شاسعا في اليوتوب.

حيث يدمج المشترك بين مواهبه في التمثيل و المقطع المقدم من طرفه بطريقة تعطي لمسة خاصة للفيديو.

وفي نفس السياق، شارك مشتركو التطبيق العديد من الأعمال بطريقة احترافية، أعجب بها المتتبعين.

و، ظهر تطبيق” Tik Tok” مؤخراً في الجزائر، ليزاحم التطبيقات الأكثر استخداما، حيث يركب المستخدم فيديوهات تجمع بين أغاني أو مقاطع من أفلام فكاهية على الأغلب.