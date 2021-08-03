تطبيق حجر منزلي لمدة 10 أيام على هذه البلديات في سعيدة

تم تطبيق الحجر الجزئي المنزلي على مستوى بلدية سعيدة وبلدية أولاد خالد لمدة 10 أيام إبتداء من تاريخ اليوم 03 أوت 2021.

وحسب بيان لمصالح الولاية، حددت مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة (20سا00د) ليلا إلى غاية .الساعة السادسة (06سا00د) من صباح اليوم الـموالي

وتبقى الإحتياطات الوقائيه واجبة في هدا الوقت لتطويق الوباء والحيلولة دون انتشاره.

وأكدت مصالح الولاية، إن الأمر أن الأمر أصب يتطلب مزيدا من الحرص واليقظة أكثر من أي وقت مضى.

وتعتبر هذه الإجراءات إحترازية لضمان صحتكم و سلامة المواطنين، من تفشي إنتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.