تطبيق على الهاتف النقال مخصص لقمة الغاز بالجزائر

تزودت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر من الـ29 فيفري إلى الـ2 مارس بتطبيقها الخاص على الهاتف النقال. مما سيسمح للمستعملين بالحصول بكل سهولة على جميع المعلومات والمعطيات الخاصة بهذا الحدث.

وأطلق على هذا التطبيق الذي يمكن تحميله من الموقع الالكتروني المخصص لهذا الحدث (algeria7thgecfsummit.dz). بنقرة بسيطة أو من خلال رمز الاستجابة السريعة. اسم “The 7th GECF Summit 2024”.

وتوفر هذه الدعامة الالكترونية الجديدة إمكانية الوصول المباشر إلى التسجيلات في هذه القمة. وكذا البرنامج والمعلومات والمعطيات ذات الصلة والمتوفرة باللغتين العربية والانجليزية. كما تسمح أيضا بمتابعة الأخبار المتعلقة بهذا الحدث باللغتين وكذا بولوج رواق الصور المخصص له.

يذكر أن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز التي تكتسي أهمية عالمية بمشاركة قادة ومندوبين وأطراف فاعلة من العالم أجمع ستعقد في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة يوم 2 مارس القادم.