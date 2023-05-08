تطبيق فايبر يتيح لك فرصة إرسال سؤالك لرياض محرز واربح قميصا موقعا منه

أعلنت شركة راكوتانفايبر، الشركة العالمية الرائدة في مجال المراسلة الخاصة والآمنة والاتصالات الصوتية. عن شراكتها المستمرة مع رياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ولاعب محترف في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويربط تطبيق فايبر المشجعين مع لاعبهم المفضل من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية. التي تتيح للجماهير التعرف على رياض محرز بشكل أفضل.

ويمكن للمعجبين استخدام الملصقات والفلاتر الممتعة ومشاركتها للحصول على تجربة اتصال أكثر تسلية. مع البقاء على اتصال مع لاعبهم المفضل. سواء كان ذلك من خلال منشورات تفاعلية أو جلسات أسئلة وأجوبة أو المحتوى من وراء الكواليس. يوفر تطبيق فايبر للمشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع لاعبهم المفضل بطريقة ممتعة.

تعرّف أكثر على رياض محرز

هل لديك أي سؤال أو استفسار لطالما أردت أن تسأله لقائد المنتخب الجزائري؟ الآن هي الفرصة الأنسب لذلك.! حيث سيتمكن متابعو قناة رياض محرز على فايبر من إرسال ما لديهم من أسئلة أو استفسارات. ليطّلع محرز عليها، حيث سيتم اختيار بعضها من قبل رياض محرز للإجابة عليها في فيديو سينشر في وقت لاحق.

اختبر معرفتك برياض محرز

هل أنت أكبر معجب برياض محرز؟ دعنا نتأكد من ذلك! في هذه المرة رياض محرز هو من سيسألك عن نفسه. ويختبر معلوماتك ومعرفتك عنه، من خلال مسابقة جديدة سيتم عقدها أيضاً على قناة محرز على فايبر.

كما ستكون المسابقة عبارة عن 10 أسئلة مختلفة على شكل استطلاعات. وسيكون بإمكان متابعي اللاعب الإجابة عليها حسب معرفتهم عنه.

كما سيتم اختيار 10 فائزين على أن يكون هناك فائز واحد عن كل سؤال ممن أجابوا بشكل صحيح. وسيكون هناك جوائز للفائزين 5 قمصان و 5 كرات موقعة من اللاعب رياض محرز.

ملصقات وفلاتر جديدة

إلى جانب الأنشطة الجديدة التي سيقوم بها فايبر بالتعاون مع محرز. فسيكون هناك مجموعة جديدة من الملصقات وسيتمكن جميع محبي اللاعب من استخدامها في دردشاتهم. بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الفلاتر لتجربة تواصل أكثر متعة وإبداعا.

كما كانت شركة راكوتانفايبر المشغلة لتطبيق التواصل الشهير “فايبر” قد عقدت شراكة مع اللاعب في بداية شهر سبتمبر 2021. ومنذ ذلك الحين أصبحت قناة رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وقائد المنتخب الجزائري واحدة من أكثر القنوات شهرة ومتابعة على تطبيق فايبر. حيث تجاوز عدد متابعيها 3.5 مليون متابع من محبي اللاعب من الجزائر وجميع أنحاء العالم.

وفي تصريح لـ أتاناسرايكوف، نائب رئيس النمو عند راكوتانفايبر. قال فيه “نعتز في فايبر بشراكتنا مع العديد من الشركات، والشخصيات العامة، والمشاهير من عالم الفن والرياضة في العالم. ومن هذه الشراكات شراكتنا المستمرة مع رياض محرز لاعب كرة القدم المحترف، وقائد المنتخب الجزائري. والمحترف في نادي مانشستر سيتي الانجليزي.”

كما أضاف “كجزء من هذه الشراكة الناجحة بين فايبر واللاعب الجزائري يسرنا أن نعلن اليوم عن عدد من الأنشطة الجديدة. التي ستساعد محبي اللاعب وجمهوره على التواصل والتفاعل معه بشكل أقرب، وذلك طبعاً عبر تطبيق فايبر.”

حول تطبيق فايبر

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