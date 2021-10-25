تطبيق فايبر يطلق خاصية استخدام الفلاتر في الجزائر

سيتمكن مستخدمو “فايبر” في الجزائر من استخدام “فلاتر” الواقع المعززة” AR”في الصور ومقاطع ومشاركتها في الدردشات. تكعس هذه “الفلاتر” تراث وثقافة الجزائر، بما في ذلك “الفلاتر” الحصرية التي تعرض الملابس التقليدية مثل “الشاش” و”الشدة التلمسانية” وفلتر لأسطورة كرة القدم رياض محرز.

أطلق “فايبر ” خاصية فلاتر الواقع المعزز “AR” في الجزائر ، من خلال عقد شراكة مع “سناب شات”.

وتتيح هذه الشراكة استخدام أدوات مطورة من قبل شركة “سناب شات” بما في ذلك “camera Kit” و”Creative Kit” و”Bitmoji”. بالإضافة إلى توفير صور “Bitmoji” في “فايبر”.

وستضيف هذه الخاصية المتعة للتواصل وجعل الدردشات أكثر تشويقا. وتتيح “الفلاتر “فرصة للتعبير عن بسهولة وسلاسة أكبر خلال الدردشات.

وتعد تقنية الواقع المعزز طفرة هائلة في عالم الاتصالات حيث تتفاعل “الفلاتر” بتقنية الواقع المعزز مع حركات الوجه. حيث يمكنك أن تبتسم أو تغمز وسيقوم “الفلتر” بتكرار حركات وجهك مضيفًا لمسة إبداعية للحركة. وميزة استخدام الفلاتر الآن متاحة على نظامي “iOS”و”Android”.

شريط “الفلاتر “والذي يبرز حالما تم فتح الكاميرا على تطبيق فايبر يقدم مجموعة متنوعة من “الفلاتر” ذات التأثيرات المختلفة مثل “الفلاتر” التجميلية و”فلاتر” الحيوانات والفضاء وغيرها.

ومع إطلاق الخاصية في الجزائر سيتم اتاحة “فلاتر” خاصة بتراث وثقافة المستخدم الجزائري والمناسبات الوطنية والدينية. عبر “فلاتر “خاصة بالألبسة التراثية مثل “الشاش” و”الشدة التلمسانية”، وفلتر خاص بـ “رياض محرز”. كما سيتم طرح المزيد من الفلاتر الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وصرحت “نادية العبيدي”، مديرة “الشرق الاوسط وشمال افريقيا” في “فايبر “قائلة: “لقد تطور مجال الاتصالات بشكل هائل وأصبح الاتصال بين الأشخاص. يجري عبر الإنترنت بشكل أساسي في جميع أنحاء العالم ومع هذا التحول جاءت الحاجة إلى التعبير عن أنفسنا بشكل اقوى وأكثر ابداعا.

مضيفة: “يعد إطلاق خاصية الفلاتر على “فايبر” خطوة منطقية لتلبية احتياجات المستخدمين. إن توفير إمكانات الواقع المعزز لمستخدمينا في الجزائر وحول العالم سيثري المحادثات الشخصية. ويحفز الإبداع في التعبير مما يساعد على التقارب بين الناس.”

“وفي المستقبل القريب، ستتمكّن الشركات المهتمة في السوق الجزائري والمؤسسات وغيرها من إطلاق فلاتر خاصة بها. يذكر أن نادي برشلونة ومنظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة من الأوائل الذين أطلقوا “فلاتر” خاصة بهم على فايبر”.