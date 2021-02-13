تطبيق “فتاوى علماء الجزائر” للإجابة على أسئلة الصائمين في رمضان

كشف مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية محند عزوق، اليوم السبت، عن تطبيق “فتاوى علماء الجزائر”.

وقال إن الاجابات على أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان المقبل ستكون آنية بفضل تحيين تطبيق ”فتاوى علماء الجزائر”.

وتعمل الوزارة حاليا على توفير قاعدة من المفتين الذين سيكونون على اتصال دائم بالتطبيق للإجابة الفورية على الاسئلة.

و قال ذات المسؤول أن البحث عن “الفتوى الشرعية” لدى الجزائريين يعرف منحى تصاعديا في رمضان، لاسيما ما تعلق بأحكام الصيام.

وهو ما يفسر استحداث التطبيق من قبل الوزارة الوصية السنة الماضية، خاصة بعد غلق بيوت الله جراء تفشي كورونا.

وأكد أن التطبيق لقي “رواجا كبيرا”، ما يعني ضرورة تحيينه بشكل يتماشى مع البحث المتزايد عن الاحكام الفقهية والفتوى الشرعية.

ويتمثل “التحيين” الذي سيتم اضافته لهذا التطبيق في رفع تعداد المشرفين عليه.

وسيكونون من منتسبي جميع المديريات الولائية للشؤون الدينية والاوقاف وبإشراف من مؤطرين من الوزارة.

و قال عزوق انه من غير المعقول أن لا يصل السائل الى الاجابة التي ينتظرها الا بعد يومين أو ثلاثة، خاصة خلال شهر الصيام.