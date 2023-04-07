تطبيق قانون المضاربة على المتورطين بتخزين الموز

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، مساء يوم الخميس، جلسة عمل مع عدد من المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز.

وحسب بيان للوزارة، أمر زيتوني بتطبيق قانون المضاربة على كل من يثبت تورطه في تخزين هذه المادة.

هذا وخصص الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإعادة تنظيم سوق الموز في الجزائر، من خلال تأطير استيراد هذه المادة، بعدما شهدت أسعاره ارتفاعا في السوق الوطنية.

وأوضح زيتوني، أن منح وثيقة التوطين البنكي لإستيراد الموز، سيكون وفق دفتر شروط جديد، بهدف خفض أسعاره في السوق الوطنية وضمان وفرته طيلة أيام السنة.