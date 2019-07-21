تطبيق للحجز الإلكتروني في 72 فندقا ومركبا سياحيا بدءا من اليوم

أعلن مجمع سياحة فندقة وحمامات،عن استحداث تطبيق جديد،يمكن من إجراء حجوزات إلكترونية،على الفنادق،والمركبات السياحية العمومية والحمامات المعدنية،على مستوى التراب الوطني.

وحسبما نشره المجمع العمومي على صفحته الرسمية،على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فإن هذا التطبيق الجديد،قد تم استحداثه وادخاله حيز الخدمة اليوم.

وسيمكن الجزائريين ومختلف السياح من الداخل والخارج،من الحجز الالكتروني على مستوى 72 منشأة،ومركب سياحي وفندق عمومي منتشر بمختلف ولايات الوطن.

وحسب ذات البيان فإن هذا التطبيق المسمى”جي أش تي تي بوكينغ”سيمكن السياح الجزائريين من الحجز المسبق لعدة أيام أو أشهر.

وهذا في مختلف الفنادق،بالإضافة إلى التعرف على الأسعار المعتمدة في هذه الفنادق والإستفادة من العروض والتخفيضات.

فضلا عن إجراء تغييرات على توقيت ومدة الحجوزات.