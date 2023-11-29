“تطبيق نفطال خدمات”.. يوجهكم لأقرب محطة وقود

تسعى الشركة العمومية الجزائرية التابعة لمجموعة سوناطراك “نفطال”، لتحسين خدماتها وضمان ارتياحية أكثر لزبائنها، حيث طرحت “تطبيق نفطال خدمات”، الذي يوجه الزبون إلى أقرب محطة وقود خلال تنقلاته.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية، على فايسبوك، أن تطبيق نفطال خدمات، يسمح للزبائن الإستفادة. من خدمة التوجيه إلى أقرب محطة وقود، مما يوفر الوقت والجهد اثناء الرحلات.

ويمكن تحميل تطبيق نفطال خدمات الذي يحمل العديد من المزايا الأخرى، عبر رابط من متجر Playstore عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details…

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