تطبيق ياسير يحصل على تمويل من مستثمرين أمريكيين

أعلن مؤسس تطبيق “ياسير” نور الدين طيبي الحصول على تمويل من مجموعة من المستثمرين الأمريكيين في وادي السيليكون بـكاليفورنيا بقيمة 30 مليون دولار. من أجل توسيع أنشطتها داخل البلاد وخارجها.

وقال نور الذين طيبي أن هذا التمويل سيهدف في المقام الأول إلى تعزيز القوى العاملة في هذه الشركة المتخصصة في النقل والتوصيل. بالإضافة إلى توسيع خدماتها للوصول إلى أسواق جديدة. كما قال ان التمويل الذي تحصلت عليه “ياسير” من أمريكا هو أكبر إستثمار لأي شركة ناشئة في المغرب العربي.

وحاليا ينشط “ياسير” في عدة دول منها تونس وفرنسا وكندا ويطمح للوصول الى أسواق غرب إفريقيا.

ياسير أفضل تطبيق في شمال إفريقيا

وتأسست ياسير سنة 2017 على يد رئيسها التنفيذي نور الدين طيبي، والمدير العام للشركة مهدي يتو . وبدأت الشركة بخدمات نقل الركاب بين المدن، خاصة المدن التي بها كثافة سكانية عالية وخدمات نقل قليلة وغير فعالة.

وتقدم “ياسير” خدمات التوصيل حيث أنشأ سوقا متعدد الجوانب يجمع السائقين والتجار والموردين وتجار الجملة للمستخدمين الفرديين على منصة واحدة.

كما فتحت “ياسير” مناصب شغل لآلاف الشباب وأنقذتهم من شبح البطالة. ووفرت للمواطنين السهولة في التنقل بكل أريحية وأمان، وبأسعار تنافسية.

وتوسعت “ياسير” في خدماتها بعد تطبيق نقل الأشخاص، وتوصيل الطرود وخدمات التوصيل عند الطلب التي تغطي عدة قطاعات مثل البقالة والأغذية والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل.

وتوسعت “ياسير” مؤخرا وأصبحت تتعامل مع المطاعم في توصيل طلبيات الأكل إلى الزبائن، طيلة اليوم.

ومن بين المستثمرين البارزين في تطبيق “ياسير” “كليو شام”، رئيس العمليات السابق لشركة “Uber” في أوروبا والصين. وتوماس لايتون ، رئيس “Upwork” ومؤسس “Opentable” و “Metaweb” ، و “Rohan Monga”. والرئيس التنفيذي السابق لشركة “Gojek” و”Hannes Graah” ، ونائب الرئيس السابق لشركة “Spotify and Revolut”.

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